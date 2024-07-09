Вторник, 9 июля, 2024

Более 5 тонн черной смородины собрали в хозяйствах Рязанской области

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/ryazagro

В Рязанской области в садоводческих хозяйствах собирают черную смородину. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области опубликовало предварительные результаты этих работ.

По состоянию на 9 июля собрали 5,4 тонны черной смородины. Ягоду выращивают в ООО «Авангард» Рязанского района и «ТМ Агро» Михайловского района.

Отмечается, что урожай местных ягод сразу же поступает в собственные торговые точки предприятий. Также продукцию можно приобрести на рынках Рязани и на ярмарках выходного дня.

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