Более 5 тонн черной смородины собрали в хозяйствах Рязанской области

В Рязанской области в садоводческих хозяйствах собирают черную смородину. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области опубликовало предварительные результаты этих работ.

По состоянию на 9 июля собрали 5,4 тонны черной смородины. Ягоду выращивают в ООО «Авангард» Рязанского района и «ТМ Агро» Михайловского района.

Отмечается, что урожай местных ягод сразу же поступает в собственные торговые точки предприятий. Также продукцию можно приобрести на рынках Рязани и на ярмарках выходного дня.