Более 470 млн рублей выделят Рязанской области на развитие туризма в 2023 году

В этом году Рязанский регион получит дополнительно 478,5 млн рублей на развитие туризма. 30 января профильная комиссия Федерального Собрания РФ одобрила это предложение, – сообщил председатель бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров.
Депутат от Рязанской области уточнил, что свыше 71,5 млн рублей направят на развитие туристической инфраструктуры, включая доступность объектов для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также средства направят на обустройство туристических центров и закупку современного оборудования.
Ещё 202 млн рублей пойдёт на внедрение туристского кода центра Касимова. Город Рязань на эти цели получит 205 млн рублей. Касимов и Рязань вошли в число победителей конкурса Ростуризма и выиграли грант на внедрение туристского кода.
Дизайн-код – это свод рекомендаций по проектированию комфортной городской среды, выдержанный в общем стиле. Он включает удобные для людей пешеходные маршруты, единые правила оформления вывесок, рекламы, элементов благоустройства, навигации и информации.
Инициатива реализуется по поручению Владимира Путина по развитию внутреннего туризма.
По словам губернатора Рязанской области, прежде всего эта работа ориентирована на самих горожан.
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