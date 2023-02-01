Более 470 млн рублей выделят Рязанской области на развитие туризма в 2023 году

В этом году Рязанский регион получит дополнительно 478,5 млн рублей на развитие туризма. 30 января профильная комиссия Федерального Собрания РФ одобрила это предложение, – сообщил председатель бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров.

Депутат от Рязанской области уточнил, что свыше 71,5 млн рублей направят на развитие туристической инфраструктуры, включая доступность объектов для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также средства направят на обустройство туристических центров и закупку современного оборудования.

Ещё 202 млн рублей пойдёт на внедрение туристского кода центра Касимова. Город Рязань на эти цели получит 205 млн рублей. Касимов и Рязань вошли в число победителей конкурса Ростуризма и выиграли грант на внедрение туристского кода.

Дизайн-код – это свод рекомендаций по проектированию комфортной городской среды, выдержанный в общем стиле. Он включает удобные для людей пешеходные маршруты, единые правила оформления вывесок, рекламы, элементов благоустройства, навигации и информации.

Инициатива реализуется по поручению Владимира Путина по развитию внутреннего туризма.

Андрей Макаров: «Федеральный центр субсидирует проекты создания привлекательной туристической среды в исторических городах. Правила выделения средств утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Цель – повышение качества жизни в регионах России, в том числе это касается и проектов, связанных с развитием туризма»

По словам губернатора Рязанской области, прежде всего эта работа ориентирована на самих горожан.

Павел Малков: «Человеку должно быть удобно передвигаться, он должен иметь возможность быстро и точно ориентироваться. Для этого необходимы грамотная простая логистика, безопасность, информативность. Это формирование единого пространства с достопримечательностями, пешеходными зонами, ярмарками, фотозонами, смотровыми площадками, современной системой навигации. Для привлечения туристов это не менее важно. И в Рязани, и в Касимове множество уникальных мест, которые интересны нашим гостям»