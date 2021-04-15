Более 40 рязанцев задействованы в уборе улицы Интернациональной

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В четверг, 15 апреля, сотрудники Дирекции благоуйстройства вместе и других муниципальных предприятий вышли на уборку улицы Интернациональной. Всего по экипажам распределили более 40 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На рязанской улице спецтехника подметает тротуары, моет дорожное полотно. Сотрудники убирают случайный мусор, очищают урны, убирают территорию воле остановок.

Уборку городских территорий продолжится в пятницу, в выходные дни запланировано проведение субботников.