Более 40 клиентов Почты России стали лотерейными миллионерами по итогам новогодних розыгрышей

17 человек, выигравших по миллиону рублей в новогоднем 1421-м тираже «Русского лото», приобрели счастливые билеты в почтовых отделениях в 16 регионах страны. Еще 24 клиента Почты России из 20 регионов выиграли квартиры в 475-м тираже государственной «Жилищной лотереи». 17 человек из разных регионов страны стали обладателями призов по 750 000 руб., в том числе один в Рязанской области.

Всего за 2021 г. в отделениях Почты России приобрели более 88 млн лотерейных билетов под брендом «Столото». Выигрышными из них оказались 29 млн билетов. Общая сумма выплат по лотерейным билетам, купленным на Почте в 2021 г. составила почти 4 млрд рублей. Миллионерами стали 305 клиентов отделений Почты России по всей стране.

Почта России является одним из крупнейших агентов «Столото» по продаже лотерейных билетов. Сегодня приобрести билеты самых популярных лотерей можно в почтовых отделениях по всей стране.

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Лотерейные билеты, приобретенные на почте, приносят удачу многим рязанцам. Мелкие и средние выигрыши случаются практически каждый день.

Выигрыши по тиражным лотерейным билетам, лотерейным квитанциям, в размере до 10 тысяч рублей включительно можно получить во всех отделениях почтовой связи, осуществляющих реализацию лотерейных билетов.