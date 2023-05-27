Более 29 тысяч жителей Рязани приняли участие в праймериз «Единой России»

По данным на 15 часов 26 мая более 29 тысяч жителей Рязани приняли участие в электронном предварительном голосовании «Единой России».

До 28 мая каждый желающий рязанец, старше 18 лет и прописанный на территории областного центра, сможет проголосовать за своего кандидата на сайте pg.er.ru. Предварительно необходимо зарегистрироваться в качестве избирателя с помощью учётной записи портала «Госуслуги» до 23:59 26 мая.

22 мая по всей стране стартовало электронное предварительное голосование партии «Единая Россия». В нашем регионе основная избирательная кампания 2023 года — выборы в Рязанскую городскую Думу.