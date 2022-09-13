Вторник, 13 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Более 210 тысяч человек совершили операции с банковскими картами в почтовых отделениях Рязанской области в 2022 году

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За 8 месяцев этого года 211 487 жителей Рязанской области совершили операции с банковскими картами в почтовых отделениях. В сёлах, где нет банкоматов, в почтовых отделениях наиболее популярна операция по снятию наличных денег. В городских отделениях с помощью pos-терминалов жители преимущественно оплачивают товары и услуги.

Проект Почты России по внедрению безналичных расчётов имеет большую социальную роль. Он обеспечил доступ жителей небольших населённых пунктов к финансовым услугам.

Во всех почтовых отделениях Рязанской области есть pos-терминалы, с помощью которых жители региона могут снять наличные с банковской карты любого банка или пополнить карту.

Клиенты почтовых отделений оплачивают банковской картой многие услуги, в том числе отправку писем, посылок или бандеролей, наложенный платёж. Картой также можно оплатить товары, лотерейные билеты и многое другое.

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