Более 20 переездов отремонтируют в Рязанской области в 2025 году

В 2025 году в Рязанской области в границах МЖД железнодорожники отремонтируют 21 переезд, которые расположены в Рязанском, Рыбновском, Михайловском, Скопинском, Спасском, Старожиловском, Кораблинском, Шиловском, Ряжском и Сасовскомрайонах.

В ходе работ будет проведена асфальтировка проезжей части, находящейся в зоне обслуживания ОАО «РЖД».

Кроме того, в рамках капитального ремонта пути на трех переездах в Рыбновском и Шиловском районахпроведут замену резинокордового покрытия.

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Ежедневно железнодорожные переезды испытывают значительную нагрузку не только от проезжающих поездов, но и от интенсивного автомобильного движения, в том числе многотонных грузовых автомобилей. Для обеспечения безопасности и стабильности перевозок железнодорожники постоянно следят за состоянием переездов.

МЖД просит автомобилистов с пониманием относиться к ремонтным работам, направленным на обеспечение безопасности движения.