Более 1800 мобилизованных рязанцев получили единовременную денежную выплату

Единовременную денежную выплату получили более 1800 мобилизованных рязанцев, сообщила 2 ноября пресс-служба правительства региона.

В Рязанской области выплачивается 100 тысяч рублей. По словам губернатора Павла Малкова, действуют и другие меры поддержки.

— После окончания службы бойцы смогут получить бесплатную трехнедельную путевку в санаторий «Сосновый бор», — рассказал глава региона.

Детей мобилизованных зачисляют в детские сады без очереди, школьники получают бесплатное питание, студенты областных образовательных учреждений частично или полностью освобождаются от платы за обучение.

Регион отменил транспортный налог для мобилизованных, решено отменить налог на землю. За семьями военнослужащих закрепили кураторов.

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