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Вторник, 7 декабря, 2021
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Более 178 000 человек стали волонтерами культуры в 2021 году

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Министр культуры России Ольга Любимова приняла участие в международном форуме #МыВместе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры России.

Ольга Любимова встретилась с лидерами в сфере добровольчества — лауреатами премии «МыВместе» и сообщила о результатах волонтерской деятельности в рамках национального проекта «Культура» на учредительном съезде Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере культуры «Волонтеры культуры».

Министр культуры поблагодарила всех, кто в свободное время добровольно помогает в восстановлении объектов культурного наследия и благоустройстве территорий. Она отметила, что каждый день команда пополняется единомышленниками совершенно разных возрастов и интересов.

– На 1 декабря более 178 тысяч человек со всей страны стали волонтерами культуры, а их число с 2018 года увеличилось в 40 раз. Мы невероятно гордимся этими цифрами. Вас приняло и полюбило профессиональное сообщество. Это очень важно, потому что заслужить их доверие непросто. И сейчас мы уже часто слышим о том, что без волонтерства становится невозможно представить нашу жизнь. Вы действительно творите историю. Огромное вам спасибо. Я уверена, что это только начало, нас с вами ждут великие дела, — приводит слова министра издание «Культура».

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