Более 178 000 человек стали волонтерами культуры в 2021 году

Министр культуры России Ольга Любимова приняла участие в международном форуме #МыВместе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры России.

Ольга Любимова встретилась с лидерами в сфере добровольчества — лауреатами премии «МыВместе» и сообщила о результатах волонтерской деятельности в рамках национального проекта «Культура» на учредительном съезде Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере культуры «Волонтеры культуры».

Министр культуры поблагодарила всех, кто в свободное время добровольно помогает в восстановлении объектов культурного наследия и благоустройстве территорий. Она отметила, что каждый день команда пополняется единомышленниками совершенно разных возрастов и интересов.