Бойцы «Вагнера» мстят мигрантам, избившим ветерана СВО в Челябинске

Ветераны «Группы Вагнера» планируют отомстить подозреваемым, которые напали на участников спецоперации и их жен в Челябинске, заявил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в Telegram-канале.

Иницдент произошел в новогоднюю ночь. По предварительной информации, дети мигрантов избили битой одного из военных.

Утверждается, что ветераны «Вагнера» поджидают подозреваемых у квартир. Троих из них отправили домой под подписку о невыезде и лишь одного заключили в СИЗО.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области заявили, что принимают меры по недопущению противоправных действий.