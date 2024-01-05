Пятница, 5 января, 2024
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Бойцы «Вагнера» мстят мигрантам, избившим ветерана СВО в Челябинске

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Ветераны «Группы Вагнера» планируют отомстить подозреваемым, которые напали на участников спецоперации и их жен в Челябинске, заявил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в Telegram-канале.

Иницдент произошел в новогоднюю ночь. По предварительной информации, дети мигрантов избили битой одного из военных.

Утверждается, что ветераны «Вагнера» поджидают подозреваемых у квартир. Троих из них отправили домой под подписку о невыезде и лишь одного заключили в СИЗО.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области заявили, что принимают меры по недопущению противоправных действий.

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