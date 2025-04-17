Бойцы командира Рязань продолжают наступление в Курской области

Горнальский монастырь в Курской области освобождён, сообщил вечером 16 апреля телеграм-канал MASH.

Официальная информация от министерства обороны России пока не поступала.

По данным MASH, сейчас российские войска продолжают наступление на населённый пункт Горналь в Суджанском районе. Атаки ведут морские пехотинцы из первой роты арктического батальона 40-й бригады. Командует ими офицер с позывным «Рязань».

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Ранее сообщалось, что враг превратил Горнальский монастырь в ключевой опорный пункт. В подвалах находилось до 300 бойцов ВСУ.

Монастырский комплекс расположен на холмистой местности, а толщина стен местами достигает двух метров. Кроме того, с территории монастыря есть подземный ход, ведущий в Сумскую область Украины, с помощью которого ВСУ доставляли боеприпасы. Противник оборудовал огневые точки в ближайших лесах.