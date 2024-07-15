Понедельник, 15 июля, 2024

Боец ММА из Рязани Виктор Клюев победил в турнире в Москве

Автор: Кристина Аманн

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Фото: www.mma-series.com/ru

Рязанский боец ММА Виктор Клюев победил в турнире «ММА Серия-82» в Лужниках. Его соперником был Шамиль Магомедов. Рязанец победил его раздельным решением судей. Об этом сообщает пресс-служба промоушена.

Виктор Клюев считается одним и лучших тяжеловесов ММА в России. Новая победа стала для него седьмой в Профессиональной Лиги ММА. Она позволила ему реабилитироваться после поражения от бразильца Андре Миранды.

Бой Виктора Клюева и Шамиль Магомедова можно посмотреть на канале ММА Серия / MMA Series на YouTube.

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