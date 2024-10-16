Боец СВО из Воронежа обвинил жену в исчезновении денег и оформлении кредитов

В Воронеже правоохранители разбираются обстоятельствах истории участника спецоперации, который обвинил жену в растрате его денег, пишет «МОЁ!».

Военный рассказал, что оставил дома телефон с приложением банка, на карту которого присылали зарплату. Во время одного из отпусков он выяснил, что от денег, которые ему были перечислены, не осталось ни копейки. Также на нем висели 17 кредитов на 3,7 миллиона рублей.

«Никогда жена не была замечена в нечестности или предательстве по отношению ко мне. Когда я понял, что меня жестоко обманывали, Катя сначала все отрицала и до последнего говорила, что это не ее рук дело», – посетовал боец.

В итоге участник СВО написал два заявления: одно в полицию, а второе в загс — на расторжение брака.

Теперь он хочет добиться, чтобы долги переписали на женщину.