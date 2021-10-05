Блогер Варламов резко раскритиковал ГИБДД и мэра Белгорода

Известный блогер и общественный деятель Илья Варламов на своем YouTube-канале раскритиковал решение отменить строительство пешеходных переходов на проспекте Богдана Хмельницкого в Белгороде.

Ранее планировалось построить несколько переходом, например, на остановках «Стадион» и «Энергомаш». Однако по рекомендации ГИБДД строительство отменили.

Урбанист обратил внимание, что на проспекте в итоге появится только один новый наземный переход. По его мнению, дорожные полицейские приняли решение, которое сделает город неудобным и опасным.

Блогер считает, что некоторые белгородцы будут пытаться перейти дорогу возле своей остановки, а не делать крюк в полкилометра, и если их собьют, то пешехода осудят, хотя там должен быть светофор.

Варламов также выразил мнение, что белгородский мэр пошел на поводу у ГИБДД и водителей, которые мечтают «гонять по проспекту».