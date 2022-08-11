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Блогер из Рязани стала ведущей тревел-проекта на телеканале «Пятница!»

Блогер из Рязани Оксана Дроздова стала ведущей одного из выпусков шоу «Такие места». Об этом сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница!».

Суть проекта заключается в следующем: жители разных городов России показывают уникальные маршруты для путешествий в своих регионах. Оксана Дроздова показала зрителям Иоанно-Богословский мужской монастырь в селе Пощупово, игольную фабрику Петра I в селе Коленцы и Старожиловский конезавод.

Выпуск с участием рязанки можно увидеть в эфире «Пятницы!» и на специальной странице проекта на официальном сайте канала.

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