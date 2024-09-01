Благотворительный социально-культурный арт-проект «Сказки Лисьего острова» представляет первую сказку, написанную и озвученную детьми

Замечательный подарок к началу учебного года приготовила рязанским детям арт-студия «Сказки Лисьего острова». Год назад на базе Областного дворца культуры и искусства детская писательница Татьяна Бадалова начала обучать школьников писательскому мастерству.

Под началом своего наставника ребята знакомятся с мировым сказочным наследием, узнают, как создаются литературные произведения, сочиняют сами, а готовые тексты – озвучивают.

И вот первый результат кропотливой работы – сказка «Лекарство от лени». Эту поучительную историю о перевоспитании ленивых детей с помощью смекалки сочинила 9-летняя воспитанница Татьяны Айдыновны, а озвучили двое других учеников, одна из которых живет в Санкт-Петербурге. Музыку к сказке написал бессменный композитор арт-проекта Виктор Граков, а иллюстрации создала художница из Москвы Ивга Долич.

Все лето дружная команда трудилась, чтобы порадовать маленьких рязанцев – презентация первой полностью созданной детьми сказки состоится 2 сентября на канале проекта «Сказки Лисьего острова» на платформе Рутуб и на странице сообщества vk.com/foxisland во Вконтакте.

Тем временем участники студии приступили к работе над новой сказкой.

Детская студия писательского мастерства работает в рамках благотворительного социально-культурного арт-проекта Татьяны Бадаловой «Сказки Лисьего острова». Это серия авторских анимационных сказок, нарисованных в оригинальных техниках (песок, эбру, рисование светом, теневая анимация) и озвученных известными российскими артистами.

Главная цель проекта – просветительская, а именно воспитание в детях доброты и милосердия и традиционных семейных ценностей. С помощью него автор хочет донести до маленьких зрителей, что помогать друг другу и справляться с трудностями можно без волшебной палочки. Все сказки космополитические и носят объединяющий миротворческий характер, в доступной форме объясняя детям, что добро не имеет возраста, границ, прописки и национальности.

Видеоряд к сказкам создают профессиональные художники из Москвы и Санкт-Петербурга. Каждая история рисуется буквально на глазах зрителей, что позволяет стать им участниками творческого процесса.

Среди тех, кто озвучивает наши сказки: актеры Михаил Боярский, Сергей Безруков, Юрий Стоянов, Вениамин Смехов, Всеволод Кузнецов, группа «Ария», музыканты Эдмунд Шклярский, Жанна Агузарова, Николай Фоменко, Ольга Кормухина, Владимир Шахрин, Вадим Самойлов, Петр Елфимов, Евгений Маргулис, Гарик Сукачев, Сергей Маврин, ведущие Екатерина Андреева, Виктор Гусев.

Сказки проекта демонстрируются в школах, библиотеках, детских домах, интернатах для детей с особенностями развития и домах культуры разных регионов России в рамках серии встреч и фестивалей. С ноября 2021 года состоялось уже более 180 показов. В общей сложности на показах побывали более 8000 ребят в возрасте от 7 до 17 лет.