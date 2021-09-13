БК «Рязань» готовится к новому сезону

Баскетбольный клуб «Рязань» начал подготовку к новому сезону. Об этом сообщила пресс-служба «зубров».

Игроки проводят двухразовые тренировки на стадионе «Спартак» и во Дворце детского творчества. Информацией о старте сезона, новых соперниках, произошедших изменениях в составе и последних новостях из стана клуба поделился начальник команды БК «Рязань» Константин Комляков.

— Константин Валерьевич, расскажите, как будет проходить подготовка БК «Рязань» к новому сезону?

— Команда собралась в начале недели, свои первые занятия провела во Дворце детского творчества. Ближайшие две недели будем тренироваться ежедневно в двухразовом режиме, необходимо заложить качественный фундамент на весь сезон. Утренние занятия по общефизической подготовке проходят на стадионе «Спартак», где мы совмещаем беговые и прыжковые упражнения с силовыми в тренажёрном зале. Вечером ребята собираются в ДДТ в более привычной для себя обстановке, где уже идёт отработка технических элементов. Главный тренер Алексей Викторович Безнебеев по семейным обстоятельствам пока не может исполнять свои обязанности, поэтому тренировочным процессом руководит капитан команды Роман Хамитов.

— Какие изменения понёс «золотой» состав БК «Рязань»?

— В БК «Новомосковск», который предстоящий сезон проведёт в Суперлиге-2, перешли лучший центровой ЦФО Константин Куликов и ещё один ведущий игрок Надир Эксанов. Конечно, для нас это потеря, но с другой стороны необходимо отметить, что ребята вышли на новый уровень в нашей команде, благодаря чему получили возможность проявить себя в профессиональном дивизионе. В составе БК «Брянск» ведут подготовку к первенству Алексей Дурандин и Давид Якимов. По Николаю Самойленко вопрос пока остаётся открытым.

— Костяк команды сохранился, а кто заменит в составе покинувших?

— В первую очередь это игроки, которые прекрасно знакомы рязанским болельщикам. После перерыва в команду возвратился центровой Валентин Юрчик, который защищал цвета БК «Рязань» ещё в Супелиге-1. Также вернулся один из лучших наших воспитанников последнего поколения форвард Николай Абраменков, из-за травмы пропустивший большую часть прошлого сезона. Его прооперировали, сейчас идёт процесс реабилитации и к старту сезона Николай должен подойти во всеоружии. Селекционная работа в самом разгаре, ведутся переговоры с несколькими потенциальными новобранцами. Существует вероятность того, что цвета команды вновь будет защищать один из её лидеров прежних лет, но поскольку договорённость по всем вопросам пока не достигнута, не буду называть его имени. По-прежнему в строю Роман Хамитов, Максим Поляков, Валерий Алексеев, Дмитрий Князев, Глеб Ефремочкин, Дмитрий Буданов, Евгений Угаров.

— Подавляющее большинство — это рязанские ребята.

— Действительно. Мы собираемся минимизировать количество иногородних баскетболистов для того, чтобы больше возможностей для роста мастерства получили местные ребята. На просмотре сейчас находится защитник Алексей Гущин, который ранее уже пробовал свои силы в БК «Рязань». К тренировкам команды привлекаются два выпускника СШОР «Единство» Никита Андреев и Алексей Ковердяев, а также четверо воспитанников школы. Не исключено, что кто-то их них войдёт в официальную заявку команды на предстоящий сезон.

— Есть какие-то изменения среди наших соперников?

— Как я уже отметил, в их числе не будет БК «Новомосковск», отправившегося на повышение, а также молодёжных коллективов «СШОР № 2-КБК» (Кострома) и БК «Русичи-2» (Курск), их места займут другие команды. Одной из них станет «Буревестник» из Ярославля, ранее выступавший в Суперлиге-1. У него возникли финансовые проблемы, поэтому ближайшие год-два, он, скорее всего, будет в числе наших соперников. Клуб амбициозный, так что можно смело предположить, что он станет одним из главных претендентов на лидерство в дивизионе. Есть информация, что хорошая команда собирается на базе Орловского государственного университета. Надеюсь, что, таким образом, количество участников сохранится на прежнем уровне.

— Уже известно, когда БК «Рязань» примет старт в первенстве?

— По предварительным данным это произойдёт где-то в середине октября. Полная ясность наступит после того, как будет утверждён состав участников. Система проведения соревнований изменений не претерпела.