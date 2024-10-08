БК «Рязань» со старта вышел в лидеры чемпионата ЦФО

В прошедшие выходные баскетбольный клуб «Рязань» провел стартовые поединки в чемпионате Центрального федерального округа 2024/2025 годов. Первым к нему в гости пожаловал дебютант соревнований ЦИВС (Тульская область).

БК «РЯЗАНЬ» – СШ ЦИВС – 94:61 (27:20, 23:9, 22:20, 22:12)

БК «Рязань»: Буданов (10), Князев (24), Карпачев (28 + 14 подборов), Хамитов (6), Найберт (2) – старт, Анохин (15 + 10 подборов), Федин (4), Савельев (0), Николаев (2), Антонов (3), Усов (0).

СШ ЦИВС (Тульская область): Мотов (9), Винокуров (20), Алехин (3), Могильный (2), Витвицкий (5) – старт, Сергиенко (0), Зверев (12), Кленин (3), Чепарёв (0), Бородин (7).

Судьи: Демидова, Лютенков.

5 октября. Рязань. Дворец детского творчества. 240 зрителей.



В первом матче чемпионата Центрального федерального округа 2024/2025 годов баскетбольный клуб «Рязань» предстал перед своей публикой в заметно обновленном составе. К старожилам коллектива присоединились новобранцы из числа местных игроков. Это – разыгрывающий Михаил Антонов, форварды Вячеслав Анохин, Артём Николаев и Семён Усов. В субботу они не только дебютировали в главной дружине региона, но троим из них удалось даже открыть свой лицевой счет.



На открытии нового сезона присутствовал заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Виталий Юрьевич Шабанов.



В стартовом составе на площадке появились проверенные турнирные бойцы и вскоре звездный новобранец «зубров» Михаил Карпачев своим первым после возвращения в команду броском из-за дуги открыл счет новому сезону. Первый период остался за хозяевами – 27:20. Судьба поединка практически решилась во второй четверти, которую хозяева уверенно выиграли и к большому перерыву разница выросла до +21 (50:29). Отдых пошел гостям на пользу, и они быстро отыграли пять баллов, но удержать добытого все же не смогли.

Вячеслав Анохин в дебютном поединке оформил дабл-дабл (15 очков + 10 подборов), таким же образом свое возвращение в БК «Рязань» отметил Михаил Карпачев (28 + 14), к тому же ставший и лучшим снайпером матча. В концовке свое появление на площадке точным дальним броском отметил воспитанник СШОР «Единство» Михаил Антонов и тем сам установил окончательный счет – 94:61.

БК «РЯЗАНЬ» – СШ ЦИВС – 79:71 (32:18, 16:20, 19:22, 12:11)

БК «Рязань»: Буданов (10), Князев (11), Карпачев (34), Хамитов (9), Найберт (0) – старт, Анохин (10 + 10 подборов), Федин (3), Николаев (2). Савельев, Антонов, Усов.

СШ ЦИВС (Тульская область): Кленин (11), Мотов (5), Винокуров (18), Могильный (0), Витвицкий (12) – старт, Сергиенко (0), Зверев (15), Чепарёв (3), Бородин (5), Алехин (2).

Судьи: Демидова, Лютенков.

6 октября. Рязань. Дворец детского творчества. 151 зрителей.

В воскресенье БК «Рязань» и СШ ЦИВС продолжили выяснение отношений в повторной встрече, которая развивалась уже по иному сценарию, хотя дебют выдался на редкость схожим. Как и накануне первые изменения в счете дальним броском произвел Михаил Карпачев, и первая четверть завершилась с заметным отрывом нашей команды – 32:18. А вот заключительный игровой отрезок оказался во многом непредсказуем, хотя вроде бы ничто не предвещало подобного развития событий. Никто толком и не понял, как счет стал уже равным. И тут очень кстати на первый план вышел Вячеслав Анохин. Сначала форвард реализовал штрафные, затем хладнокровно завершил еще две атаки. Тем самым дебютант оформил дабл-дабл (10 баллов + 10 подборов) уже во второй встрече подряд. А итог (79:71) подвел самый результативный игрок матча Михаил Карпачев, принесший своей команде 34 очка.



Одержав на старте две победы, баскетбольный клуб «Рязань» разместился во главе турнирной таблицы чемпионата ЦФО. Очередные календарные поединки «зубры» проведут 19-20 октября на выезде в Воронежской области, где померятся силами с местной командой «Альфа Дон» (Павловск).