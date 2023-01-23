БК «Рязань» начал новый год с двух побед

Продолжительный перерыв в турнире никак не отразился на игре действующего чемпиона. В первом матче чемпионата Центрального Федерального округа в новом году баскетбольный клуб «Рязань» одержал свою очередную уверенную победу со счетом 95:60. Самым результативным игроком матча стал Михаил Соколов, который, добавив к своим 26 очкам еще 11 подборов, оформил очередной дабл-дабл.

БК «РЯЗАНЬ» — «ГРИН ХИЛЛ» (Липецк) — 95:60 (37:18, 24:17, 13:14, 21:11)

БК «Рязань»: Новоселов (16), Буданов (13), Хамитов (2), Алексеев (12), Соколов (26 + 11 подборов) — старт, Бойков (10), Гущин (8), Ефремочкин (8).

«Грин Хилл»: Рулев (4), Гришин (11), Кузнецов (8), Голоцуков (6), Чешуев (22) — старт, Антипов (0), А. Цыганков (0), Пашенцев (0), Родионов (2), Воробьев (7).

Судьи: Белозеров, Копа (оба — Воронеж).

21 января. Рязань. ДДТ.

Повторная встреча соперников получилась упорнее (особенно первая ее половина), чем накануне, хотя по итоговому счету этого вроде как и не скажешь — 97:59. Михаил Соколов на сей раз хоть не добрал до своей привычной нормы, но дежурный дабл-дабл (14 очков + 16 подборов) все же оформил. На сей раз к нему присоединился еще и Алексей Гущин (11 + 12 подборов).

БК «РЯЗАНЬ» — «ГРИН ХИЛЛ» (Липецк) — 97:59 (27:16, 15:13, 26:17, 29:13)

БК «Рязань»: Новоселов (21), Гущин (11 + 12 подборов), Буданов (19), Алексеев (5), Соколов (14 + 16 подборов) — старт, Хамитов (6), Ефремочкин (11), Найберт (6), Бойков (4).

«Грин Хилл»: Рулев (21), Кузнецов (20), Голоцуков (4), Воробьев (2), Чешуев (4) — старт, Антипов (2), Пашенцев (1), Гришин (3), Родионов (2).

Судьи: Белозеров, Копа (оба — Воронеж).

22 января. Рязань. ДДТ.