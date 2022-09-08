Бюджетные и интересные выходные за границей: едем в Минск

Представьте: у вас появилось несколько свободных дней. Почему бы не отправиться в маленькое путешествие? Особенно если хочется какой-то альтернативы отдыху на даче. По удобству локации и качеству сервиса лидирует Санкт-Петербург. Но из-за популярности направления билеты туда в дефиците, да и те, что имеются в продаже сейчас, стоят дорого. Никто не исключает и факт того, что многие уже посетили оплот рок-музыкантов и обитель военно-морской мощи Балтийского моря. А как же Москва, спросите вы? Столица располагается в непосредственной близости от Рязани (в среднем 2,5 часа поездом), всегда привлекает гостей и поражает возможностью выбора досуга на любой вкус. Идея хороша, но почему бы не отправиться дальше, в Минск?

Россия и Беларусь благодаря дружественным отношения преодолели преграды коронавируса и вновь пустили поезда «Ласточки». Время в пути с Белорусского вокзала в Москве до конечной станции «Минск Пассажирский» (находится недалеко от центра города) составляет 7 часов. Билеты при покупке заблаговременно (лучше за месяц), будут стоить порядка 1200 – 1500 рублей в одну сторону. За неделю до даты отъезда стоимость может достигать 2500 – 3000 рублей. По дороге состав делает всего несколько остановок по 3-4 минуты: Вязьма, Смоленск, Орша, Минск. На приграничных городах осуществляется быстрая проверка паспортов в развернутом виде, в вагон может зайти представитель таможни со служебной собакой.

Дорога в Минск

«Ласточка» представляет собой вагоны, оборудованные сидячими местами (у каждого в доступной близости есть розетка). В зависимости от класса вагона качество кресел меняется, но везде – только сидячие места. Состав оснащен вагоном-рестораном. Кроме того, раз в два часа по вагонам проходят сотрудники железнодорожной бригады и предлагают заказать горячие блюда, закуски и напитки. Расплатиться можно наличными, российскими банковскими картами, белорусскими картами «МИР».Кстати, о картах.

Не забудьте, что на территории Беларуси используют белорусский рубль, средний курс местной валютык российскому рублю 1 бел.руб = 24 росс.руб. В выходные дни (суббота, воскресенье и календарные праздники) банки не работают, но есть вероятность найти обменник в переходе и поменять наличные средства, либо воспользоваться российской картой с платежной системой «МИР». Ещё одна полезная рекомендация: позаботьтесь о денежных средствах заранее. На территории Беларуси может быть затруднен вход в личный кабинет ВТБ, из чего следует, что доступ к денежным операциям будет закрыт. В работе Сбербанк и МТС Банк (приложения) проблем не наблюдается.

Что посмотреть

Согласно статистике, на сегодняшний день большой поток гостей Минска – это граждане РФ, основной целью которых является шоппинг. И, поверьте, проходя по ТЦ, сердце охватывает мимолетная ностальгия по любимым, но временно недоступным брендам. То тут, то там мелькают карты платежной системы «МИР», а спустя некоторое время пакеты с кричащими заголовками «ZARA», «Massimo Dutti», «Oysho» занимают верхние полки для ручной клади в пассажирских вагонах.

Минск превосходно подходит для пеших прогулок: парки, скверы, фонтаны плавно сменяют друг друга. На выходных наблюдается отток местного населения из шумной столицы, поэтому есть большая вероятность провести день без суеты и переполненных улиц. Обязательно обратите внимание на «Верхний город» — это один из самых старых районов Минска (сам город основан более 950 лет назад). Часть построек восстановлено и реконструировано, но атмосфера древности сохраняется. Сложно не заметить здание из красного кирпича – костел Святых Симеона и Елены или Красный костел (возвращен Католической церкви). Сразу на выходе с вокзала вы попадаете к «Городским воротам» — архитектурному комплексу на Привокзальной площади, который представляет собой два жилых дома-башни по 11 этажей. Именно эта зарисовка является визитной карточкой города и фигурирует на сувенирной продукции страны. В центре Минска большой выбор туристических и экскурсионных бюро, которые предлагают различные обзорные программы на автобусах по столице для всех желающих.

Что попробовать

Кухня Беларуси изобилует блюдами из картофеля, поэтому советуем вам посетить сеть ресторанов «Васильки» для знакомства с традиционной едой по доступным ценам. Рестораны можно найти практически в любом ТЦ (но будьте готовы к очередям, заведения пользуется большим спросом).