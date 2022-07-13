Бюджет Рязанской области пополнился федеральными средствами более чем на 2 млрд 180 млн рублей.

На заседании правительства региона в закон об областном бюджете на 2022 год внесли социально значимые поправки. Половина федеральных средств пойдёт на ремонт региональных, межмуниципальных и местных дорог. Об этом сообщает правительство Рязанской области.

Деньги выделят на переобучение сотрудников предприятий, которые находятся под риском увольнения. Также профинансируют хлебопекарную промышленность, газификацию населённых пунктов, оснащение медорганизаций и развитие службы санавиации. Выделят средства также на строительство в Рязани онкодиспансера, школ и спортивной инфраструктуры.

На 73 млн рублей увеличены расходы на социальное и экономическое развитие населенных пунктов. Более 80 млн рублей выделят на софинансирование расходов по развитию коммунальной инфраструктуры. Профинансируют и формирование комфортной городской среды – например, на благоустройство прилегающей территории к Торговым рядам в Касимове.