Бюджет Рязани по доходам в 2022 году превысил план на 2,4%

В прошлом году бюджет Рязани по доходам был исполнен с превышением плана на 2,4%. Доходы составили 18,5 млрд рублей, а расходы — 18,7 млрд.

Отчёт о работе мэрии города за 2022 год представил на заседании Рязанской городской думы исполняющий обязанности главы администрации Виталий Артёмов. Документ содержит сведения об итогах социально-экономического развития Рязани, основных показателях в социальной, экономической сферах, сфере городского хозяйства и перспективах развития города.

Около 4,7 млрд рублей — больше четверти всех расходов — пришлось на дороги и ЖКХ. На социальную сферу потратили 63% от общего объёма — примерно 11,8 млрд рублей.

В 2022 году в Рязани реализовывались 4 нацпроекта – «Образование», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Жильё и городская среда» – с общим объёмом финансирования 3,3 млрд рублей.

По нацпроекту «Образование» в Кальном ввели школу №76 и начали строительство детсада на 224 места. Детский сад в 2023 году построят и в Семчино. Там также до 2024 года введут новую школу на 1100 мест. Заключён контракт на проектирование и строительство за счёт бюджетных кредитов школы на 1100 мест в микрорайоне «Олимпийский».

По нацпроекту «Культура» созданы 3 модельные библиотеки. Отремонтированы помещения, приобретены мебель и оборудование, обновлены фонды. В военном городке Дягилево открыта новая библиотека. В Приокском завершается реконструкция ДШИ №5. Как ожидается, её введут до начала нового учебного года.

В 2023 году на территории 58-й школы планируется построить ФОК открытого типа. В «Метропарке» в 2024-25 годах запланировано проектирование и строительство детсада.

Виталий Артёмов назвал развитие социальной инфраструктуры и создание комфортной среды для жителей первоочередной задачей.