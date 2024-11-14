Бизнесвумен против упрямого землевладельца: «Триколор» покажет турецкий сериал «Сказка на острове» в эксклюзивной озвучке

Восточная новелла подарит зрителям канала «Романтичное» летнее настроение ― здесь стартует показ многосерийного ромкома «Сказка на острове». Сюжет рассказывает о молодых людях, которые будут бороться за место под солнцем для своего курортного бизнеса.

Хазиран работает в крупной строительной кампании, где ей поручают амбициозный проект: героиня должна курировать возведение шикарного отеля на живописном острове. Девушка отправляется на переговоры с владельцем земли, Пойразом, который наотрез отказывается заключать сделку. При близком знакомстве молодые люди проникаются симпатией друг к другу.

В сериале снялись топовые актеры современного турецкого кино: Альп Навруз («Госпожа Фазилет и ее дочери») в главной мужской роли, а также Нихан Бююкаач («Великолепный век»), Берил Позам («Зимородок») и другие. Англоязычным зрителям сериал знаком под названием «Будь моим солнцем». Съемки проходили в тихом курортном местечке Сыгаджик провинции Измир.

Показ турецкого хита «Сказка на острове» состоится на канале «Романтичное» 14 ноября в 18:05 по московскому времени. Новелла будет выходить по две серии в день по будням. Эпизоды также можно будет смотреть в онлайн-кинотеатре «Триколор Кино и ТВ» с опережением эфира. Сериал выйдет в фирменной озвучке по заказу «Триколор».

Напомним, что «Триколор» регулярно показывает клиентам телепремьеры мелодраматических сериалов из Турции, Аргентины, Мексики, Филиппин, Ливана и других стран на каналах собственного производства: «Романтичное» и «Лавстори».