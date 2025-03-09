Бизнесвумен из Петербурга рассказала, зачем ушла санитаркой на СВО

Младший сержант Елена Гранкова, работавшая управляющей пятизвездочной гостиницей в Петербурге, рассказала RT, что решила пойти санитаркой на СВО с целью помочь стране.
Женщина участвует в СВО уже полтора года, за это время она стала замкомандира роты по военно-политической работе.
Сначала ей было трудно привыкнуть к боевой жизни: к страху и постоянным прилетам. Теперь она едет туда «как к себе домой».
Гранкова получила две награды: «За воинскую доблесть» II степени и медаль Жукова. Ее наградили после того, как она приняла за день 140 раненых и больных.