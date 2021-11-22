Бизнес попросил снизить штрафы в новом проекте КоАП

Штрафы для предпринимателей за нарушения на таможне, при миграционном учете и при перевозке детей автобусами, предусмотренные новым проектом КоАП, необходимо снизить. Об этом говорится в отзыве Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), направленном в Минюст, который и подготовил этот проект.

Союз указал, в частности, на то, что штрафы за нарушения в области таможни несоразмерны тяжести проступков. В редакции кодекса, которая предлагается сейчас, они составляют от 50% до 200% рыночной стоимости товаров, а также дают возможность конфисковать продукцию. Речь идет о штрафах за незаконное пользование, приобретение и транспортировку товаров, нарушение таможенных процедур и ограничений при распоряжении условно выпущенными товарами.

Для гостиниц за нарушения при регистрации граждан проект КоАП предусматривает штраф от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для ИП и от 200 тыс. до 500 тыс. рублей для юрлиц, а в городах федерального значения еще больше — от 30 тыс. до 50 тыс. для ИП и от 250 тыс. до 500 тыс. рублей для юрлиц. РСПП предложил Минюсту снизить штрафные санкции для гостиниц как минимум в пять раз и уравнять сроки предоставления миграционных документов для отелей и частного сектора.

Несправедливо высокими назвали в РСПП и штрафы за различные нарушения в сфере перевозки детей автобусами: они достигают 50 тыс. рублей для ИП и 200 тыс. рублей для юрлиц. При этом предлагаемая редакция КоАП не дифференцирует административную ответственность с учетом общественной опасности правонарушения.

Подробности читайте в материале «Известий»: «Спор за деньги: крупный бизнес попросил снизить штрафы в КоАП»