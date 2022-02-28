Бизнес-миссия Рязанской области начала работу в Армении

Делегация Рязанской области работает в Армении в рамках трёхдневного делового визита, который организован по поручению губернатора Николая Любимова. Об этом сообщает сайт правительства Рязанской области.

- Реклама -

28 февраля состоялась встреча зампреда регионального правительства Артёма Никитина с советником-посланником посольства РФ в республики Армения Максимом Селезнёвым. Они обсудили перспективы сотрудничества по продвижению рязанской продукции на рынки Армении, меры поддержки инвесторов и предпринимателей. Армянской стороне представили социально-экономический потенциал Рязанской области.

Ещё одна тема для обсуждения – организация работы в Ереване шоу-рума рязанских предприятий. Он будет работать до 15 апреля. Ранее шоу-румы рязанские бизнес-делегации открывали в Казахстане и Узбекистане. Результаты их работы Артём Никитин оценил высоко.

Деловая программа работы бизнес-миссии, по словам Никитина, очень насыщенная. В составе делегации – представители различных институтов поддержки бизнеса, в том числе и Центра экспорта. Свою продукцию представят 15 экспортно-ориентированных предприятий, производящие строительные материалы, медицинское оборудование, занятые в сельском хозяйстве и промышленности.

– За прошлый год мы показали очень хорошие результаты экономического развития в целом. Объем экспорта в Рязанской области вырос более чем в три раза, это самый быстрый рост среди всех субъектов РФ. Рост объемов инвестиций у нас – более 45%, – сказал Артем Никитин.

- Реклама -

Он также добавил, что, несмотря на пандемию, предприняты необходимые действия для повышения инвестпривлекательности Рязанской области. Деловая активность региона постоянно наращивается не только в пределах России, но и за пределами страны.

– Нам важно получить максимальный охват коммуникаций для того, чтобы дальше выстраивать эффективную работу, – сказал зампред правительства Рязанской области.

Кроме сотрудничества в сфере бизнеса, были затронуты вопросы сотрудничества в гуманитарной сфере и в сфере туризма. Рязанская область с Арменией также готова активно развивать и пригласил потенциальных партнеров Республики на Форум древних городов и Дни международного бизнеса, которые запланированы на август 2022 года.