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Понедельник, 5 апреля, 2021
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Бизнес-форум в Рязани соберет успешных предпринимателей и экспертов

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22 апреля в Рязанской области состоится онлайн-форум «Территория бизнеса — территория жизни», на котором также подведут итоги регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех». Регистрация на участие в Премии открыта до 12 апреля, в форуме — до 22 апреля включительно.

Зарегистрироваться можно по ссылке. Участие в нём бесплатное.

Для предпринимателей, самозанятых и интересующихся бизнесом жителей Рязанской области пройдет онлайн-форум «Территория бизнеса — территория жизни» и премия «Бизнес-Успех». Принять участие в конкурсе могут действующие предприниматели.

Победители получат призы для личностного роста и развития своего бизнеса — обучение в бизнес-акселераторе, доступ к сервисам Seldon, гаджеты Apple, бизнес-литературу издательства Альпина Паблишер, а также годовой доступ к digital-платформе Synergy.Online — цифровому образовательному ресурсу, объединившему онлайн-мероприятия, digital-сервисы, бизнес-образование и собственное комьюнити. Один из победителей премии выиграет обучение Mini MBA в Университете «Синергия».

Для участников онлайн-форума будет организована комплексная деловая программа: мотивирующий мастер-класс для самозанятых, мастер-классы по маркетингу и другим аспектам ведения бизнеса, круглые столы для обмена опытом и пленарная сессия по обсуждению взаимодействия бизнеса, власти и общества. Также на форуме состоится фотовыставка «Бизнес в объективе».

Предпринимателей наградят символом «Бизнес-Успеха» — Золотым домкратом — 22 апреля на форуме в 6 номинациях:

  • Лучший производственный проект
  • Лучший молодёжный проект. Номинация имени Сергея Выходцева
  • Лучший женский проект
  • Лучший проект в сфере торговли и услуг
  • Народный предприниматель
  • Лучший муниципалитет

Организаторы форума — «ОПОРА РОССИИ», АСИ, Общественная палата РФ, Центр «Мой Бизнес» Рязанской области при поддержке Правительства Рязанской области. Партнерами форума стали МСП банк и ПСБ.

Заявки на участие в Премии можно подать до 12 апреля по ссылке.

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