Пятница, 7 июня, 2024

Битва рационализаторов: на рязанской «Фабрике процессов» стартовал региональный турнир

Автор: 7info7

Опубликовано

В Рязанской области стартует региональный турнир на «Фабрике процессов». Предприятия, которые входят в национальный проект «Производительность труда» и проект «Производительность труда на малых и средних предприятиях Рязанской области», могут продемонстрировать навыки применения инструментов бережливого производства, умение работать в команде и принимать нестандартные решения.

Турнир проводится в регионе с 2022 года. Команды, занявшие призовые места, посещают компании с развитой производственной системой (в прошлом году, например, это был тольяттинский завод АвтоВАЗ), а также награждаются комплектами для организации рабочего места по системе 5С.

Соревнования проходят по двум направлениям:

  • «Профессиональная ФП» для команд в составе от 12 до 18 участников от одного предприятия;
  • «Экспертная ФП» для команд в составе от 7 до 9 участников от одного предприятия.

Турнир проводится до 12 сентября 2024 года. Заявки принимаются на почту rck@agency62.ru. Подробности можно уточнить в Региональном центре компетенций по телефону +7 (4912) 600-513.
Напомним, первый тренинг «Фабрика процессов» в Рязанской области тренеры РЦК провели в марте 2020 года.

За это время принципам бережливого производства обучились свыше 2200 сотрудников предприятий. По оценке представителей Федерального центра компетенций, рязанская «Фабрика процессов» ― одна из самых оснащенных в стране.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

6 июня в Рязани выпала треть месячной нормы осадков

Рязанец Дмитрий Жарков разработал технологию 3D-печати лечебной обуви

В Рязани с начала года более 300 иностранцев заключили контракт с ВС РФ

Мэрия отчиталась о ликвидации последствий сильного ливня в Рязани

В Рязани девушка не смогла перейти затопленную улицу Ленина

Солнечный ожог: чем нельзя мазать кожу?

Из-за сериала о скопинском маньяке Мохове в России изменят правила выдачи прокатных удостоверений

Глава Минтруда высказался о введении шестидневной рабочей недели

Ретроградный Плутон-2024: сколько продлится и кто ощутит его неожиданное влияние

В Спасске раскрыли убийство, совершенное в 1997 году

На ПМЭФ-2024 заключены новые Соглашения, направленные на развитие Рязанской области

Павел Малков: Планируем и дальше развивать нашу рязанскую ВДНХ, в том числе перенимаем опыт у выставки «Россия»

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

6 июня в Рязани выпала треть месячной нормы осадков

Новости Рязани
Выпал 21 мм осадков.

Рязанец Дмитрий Жарков разработал технологию 3D-печати лечебной обуви

Новости Рязани
Главная цель проекта – помощь людям с особенностями строения ног.

В Рязани с начала года более 300 иностранцев заключили контракт с ВС РФ

Новости Рязани
На воинский учет в Рязанской области принято свыше 1 тысячи натурализованных граждан.

Мэрия отчиталась о ликвидации последствий сильного ливня в Рязани

Администрация
В городе из-за обильных осадков произошло подтопление на некоторых участках дорог.

В Рязани девушка не смогла перейти затопленную улицу Ленина

Новости Рязани
Девушка смело делает несколько шагов, но, не рискнув идти в глубину, возвращается обратно.