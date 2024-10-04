Битва блогеров, выставка животных и, конечно, Есенин. Афиша мероприятий Рязани на выходные 5-6 октября

Холода начинают потихоньку приходить в регион, однако рязанцев по-прежнему греют еженедельные фестивали и праздники, которые выпадают на выходные дни. На этот раз они наполнены развлечениями, яркими и хаотичными, заботой о братьях наших меньших и душещипательной поэзией нашего великого земляка Сергея Есенина. Куда отправиться 5 и 6 октября?

Выставка животных «Пойдём домой» (0+)

5 октября с 11:00 до 14:00 в Лесопарке состоится ставшая традиционной выставка собак и кошек, находящихся на попечении приютов и волонтёров. Мероприятие призвано найти четвероногим друзьям хороших хозяев.

Предусмотрены развлечения для детей и взрослых – мастер-классы, продажа сладостей и напитков, ярмарка товаров народного творчества.

Если же захотите поучаствовать со своим пушистым воспитанником, Управление культуры напоминает: у животного должен быть ветеринарный паспорт со всеми прививками, будет работать ветеринарный контроль. Необходима предварительная регистрация по телефону 8(903)640-78-88.

Экскурсия «Историческая Рязань» (0+)

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник, в свою очередь, 5 октября приглашает рязанцев и гостей города посетить автобусную экскурсию, посвященную истории города периода XVIII-XX вв.

Стоимость – 350 р, начало в 15:00. Билеты можно приобрести в кассе или на сайте.

Мероприятия «Марко Молла» (0+): обновленный ТРЦ будет радовать яркими событиями оба дня – 5 и 6 октября

5 октября в 15:00 прогремит финал «Битвы блогеров», конкурса, в котором на последнем этапе пять самых креативных участников смогут побороться за победу, возможность стать «Амбассадором Марко Молла» и денежный приз в размере 150 000 рублей.

В воскресение, 6 октября в 14:30 планируется Lego–Пати, рассчитанное на младшую аудиторию. Дети смогут поиграть в строителей, нарисовать картину из песка, потанцевать и многое другое.

МКЦ: Симфоническое рок-шоу «Планета людей» (12+)

На сцене же МКЦ в субботу, 19:00 состоится феерическое музыкальное шоу, наполненное рок-музыкой, фантастическими костюмами, уникальным видеорядом и таинственной игрой света. Выступают музыканты CONCORD ORCHESTRA.

Купить билеты можно в самом МКЦ или на официальном сайте.

Всероссийский есенинский праздник поэзии (0+)

Ну и наконец – вишенка на рязанском торте! 5 октября в 12:00 откроет свои двери для посетителей Всероссийский есенинский праздник поэзии, посвященный 129-летию со дня рождения великого поэта, неразрывно с нашим регионом связанного!

В селе Константиново, где и состоится празднество, для гостей планируется множество мероприятий и активностей, которые позволят проникнуться духом творчества поэта.

12:30, главная сцена – выступление солиста ансамбля «Радуница» и участника проекта «Голос» Никиты Осина.

13:00, усадьба родителей Сергея Есенина – открытый микрофон с участием актеров театра «Переход», возложение цветов к памятнику поэту, концерт песенно-инструментального ансамбля «Радуница».

13.00, Храм Казанской иконы Божией Матери – выступление вокально-хорового ансамбля «Inter Notas».

14:00 – торжественное открытие праздника, оглашение имён победителей Всероссийского поэтического конкурса имени Сергея Есенина.

14:30 – концерт народного артиста России Валерия Баринова в сопровождении Академического оркестра русских народных инструментов имени Н.Н. Некрасова Телерадиоцентра «Орфей».

15:30, малая поэтическая площадка – музыкально-поэтический спектакль «Квартирник «Есенин».

На зеленой площадке гостей ждут поэтическая тропа, игры, выступление рязанских фольклорных коллективов и фотозоны, на усадьбе Лидии Кашиной — поэтическая инсталляция.

Важно! С 10:00 до 13:00 основная трасса от г. Рыбное до с. Константиново будет перекрыта в связи с «Есенинским пробегом». Альтернативный маршрут пролегает через Срезнево.