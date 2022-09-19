Понедельник, 19 сентября, 2022
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Биолог объяснил, мог ли выжить зарубленный топором лось после ДТП на Урале

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Лось, которого добивали топором после столкновения на ЕКАД в Екатеринбурге, вряд ли мог выжить, рассказал E1.RU биолог-охотовед Евгений Сурнин.

Инцидент произошел вечером 17 сентября. Животное неожиданно для водителя выбежало на трассу. После аварии очевидец вышел из другой машины и набросился на зверя с топором.

«Я вызвал все службы, ждал, надеялся, что его спасут. Потом я позвонил сыну, он приехал ко мне с внуком. Когда этот дебил с топором бегал, мы с сыном туда не подходили — кто знал, что у него в голове творится?» – отметил сбивший лося автомобилист.

Сурнин уточнил, что в 90 процентах случаев ветеринары усыпляют животных после таких столкновений. При ударе о машину животное ломает конечности, так как водитель рефлекторно нажимает на тормоз, машина подсаживается и сбивает как раз по низам.

Однако, как отметил специалист, лося ни в коем случае нельзя его добивать, поскольку это будет считаться его добычей, что регламентируется законом.

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