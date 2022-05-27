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Пятница, 27 мая, 2022

Библиотека им. С. А. Есенина пригласила рязанцев на «Культурную бессонницу»

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7info
7info

Библиотека им. С. А. Есенина пригласила рязанцев на «Культурную бессонницу»

28 мая Центральная городская библиотека им. С. А. Есенина приглашает жителей и гостей города Рязани на увлекательную программу «Культурная бессонница» (6+).

В библиотеках Централизованной библиотечной системы города Рязани пройдут мероприятия в рамках всероссийской акции «Библионочь-2022». Тема этого года — «Про традиции», все мероприятия посвящены Году культурного наследия народов России.

Подготовленная программа познакомит с культурными традициями Рязанского края, покажет новые возможности городских библиотек.

Запланированы разные по жанру, по форме и стилю мероприятия: мастер-классы, экскурсии, выставки-продажи, концерты, лекции, квесты, интеллектуальные марафоны.

Начало — 18.00.

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