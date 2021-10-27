Безработный рязанец получил срок за убийство матери

В Рязани суд признал местного жителя, 1997 года рождения, виновным в убийстве матери. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

4 августа 2020 года молодой человек вернулся домой. У матери с сыном возник конфликт, так как женщина высказала недовольство поведением молодого человека. Рязанец взял нож и нанёс родственнице несколько ударов. Пострадавшая умерла от обильной кровопотери.

Подозреваемого удалось задержать 7 августа. После этого его заключили под стражу. Установлено, что после совершения убийства матери обвиняемый похитил деньги с её банковского счета

В качестве наказания суд назначил убийце 10,5 лет колонии строго режима. Приговор вступил в законную силу.