«Безопасные окна»: жителям Рязани напомнили правила безопасности

Весна и лето – период повышенного риска несчастных случаев, – напомнили в городской администрации. Оставленное открытое окно представляет опасность для ребёнка: он может не удержать равновесие на подоконнике. Простые правила напомнили в комиссии по делам несовершеннолетних в рамках акции «Безопасные окна».

Нельзя оставлять детей без присмотра в комнате с открытым окном даже ненадолго. Рядом с окном не следует ставить мебель, по которой ребёнок может взобраться на подоконник. На окнах нужно установить специальные фиксаторы или замки, чтобы ребёнок не смог самостоятельно открыть окно. Находясь возле открытого окна с ребёнком, нужно быть готовым к его резким движениям. Держать малыша следует крепко, не за одежду. Нельзя поощрять игры ребёнка на подоконнике, не следует допускать, чтобы ребёнок вообще залезал туда. Москитные сетки не выдерживают вес даже маленького ребёнка, в плане безопасности нельзя на них рассчитывать.

Городская администрация призывает рязанцев не оставлять детей без присмотра.