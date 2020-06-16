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В Шиловском районе благоустроят детские площадки

В Шиловском районе благоустроят дворовые детские площадки, которые были установлены в рамках программы Благотворительного фонда «Забота». Об этом сообщает пресс-служба Рязанской областной Думы.

Всего за счет внебюджетных средств в Шиловском районе было построено 29 таких объектов. Со временем отдельные площадки обветшали и перестали выполнять свою функцию.

– Мне в социальные сети пишут неравнодушные жители, мамы, которые выступают за приведение детских площадок в нормативное состояние, – отметил председатель облдумы Аркадий Фомин.

Глава регионального парламента предложил проинспектировать с участием жителей каждый такой объект и результат зафиксировать в акте осмотра. Решение о ремонте будет приниматься совместно с людьми. Кроме того, как сообщил Фомин, строительные материалы необходимые для восстановления игровых и спортивных модулей доставят в ближайшее время.

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