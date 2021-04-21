Бессульфатный шампунь: в чем его преимущества?

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Все чаще в торговых сетях можно встретить бессульфатные шампуни разных торговых марок. Это относительно новая разработка, которая стремительно набирает популярность. Такие шампуни представляют полностью натуральные составы из природных компонентов, поэтому они рекомендованы для использования людьми с повышенной чувствительностью кожи, для маленьких детей. В них содержится минимум мягких химических продуктов. Большой выбор шампуней этой категории можно найти в каталоге магазина Makeupstore.ru. В таких шампунях вы не встретите:

сульфаты;

силиконы;

парабены.

«Природные» шампуни набирают популярность среди женщин, которые с должным вниманием относятся к своему здоровью, предпочитают использовать экологичные продукты. В составе нет ингредиентов, которые могут вызвать раздражение кожи, сухость и стянутость. Бессульфатный шампунь помимо безопасности обладает лечебными свойствами. Он улучшает состояние волос и решает многие проблемы. Объяснить растущий спрос на представленную продукцию можно следующими преимуществами:

состав не утяжеляет волосы;

бессульфатные шампуни дают доступ к кислороду, прочищают поры;

питание для придания гладкости и блестящего цвета;

лечение и питание кожи головы;

насыщение питательными веществами луковицы, что ускоряет рост волос;

сохранение цвета и блеска;

устранение ломкости и секущихся кончиков.

Бессульфатные шампуни популярных торговых марок в одном каталоге

Если вы хотите попробовать натуральные шампуни, то продукция проверенных торговых марок представлена в каталоге интернет-магазина makeupstore.ru. Это крупный поставщик косметической продукции в России, который сотрудничает только с лучшими торговыми марками. Для удобства своих клиентов он собрал ассортимент в одном каталоге. К заказу по выгодным оптовым и розничным ценам доступна продукция следующих брендов:

Рецепты бабушки Агафьи;

Organic Shop;

Alfaparf;

Moroccanoil;

Natura Siberica.

Не имеет значения, в каком регионе вы проживаете. Компания располагает собственной курьерской службой и отделом логистики, складами для обработки заказов, что позволяет доставлять заказы в оптимальные сроки во все российские города. Оформить заказ можно из дома, потратив на это всего несколько минут свободного времени. На сайте магазина есть отзывы клиентов, описание продукции, указаны точные цены, что облегчит выбор подходящего шампуня для вас и всей семьи.