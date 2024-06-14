Беспилотники для бизнеса: «Ростелеком» представил исследование рынка перспективных технологий

«Ростелеком» представил результаты исследования российского рынка беспилотных систем для коммерческого использования. Согласно его данным, главными потребителями беспилотных технологий до 2028 года останутся такие отрасли, как сельское хозяйство, строительство, ТЭК, транспорт и логистика, а общий объем рынка через четыре года может превысить 81 млрд рублей.

В ходе исследования Лаборатория корпоративной аналитики ПРО (входит в сегмент B2E «Ростелекома») проанализировала текущее применение и перспективы развития беспилотных систем в различных отраслях. Полученные данные заинтересованные компании смогут использовать для управления эффективностью бизнеса, стратегического планирования и разработки мер повышения конкурентоспособности в своих индустриях.

Кроме того, рынку не хватает информации об уже реализованных кейсах применения беспилотных устройств для задач бизнеса. Исследование «Ростелекома» отвечает на этот запрос: для того, чтобы получить максимально полные данные, аналитики поговорили с экспертами рынка, которые разрабатывают и внедряют беспилотные технологии в разных отраслях.

В настоящий момент беспилотные устройства чаще всего помогают бизнесу решать такие задачи, как обеспечение удаленных локаций доступом в интернет, мониторинг объектов (зданий, высотных конструкций, линий электропередач, строительных площадок), транспортировка грузов и доставка товаров. Кроме того, их используют для изучения труднодоступных объектов природы. Так, по данным «Ростелекома», в 2023–2024 годах на долю дистанционного мониторинга пришлось 42% от общего количества проектов с применением беспилотных систем, на обеспечение безопасности объектов — 38%, еще 10% — на логистические задачи. При этом под беспилотными системами сегодня принято понимать не только беспилотные летательные аппараты (БПЛА), но и ездящие (БПЕА) и плавающие (БППА).

Общий объем рынка беспилотных аппаратов в коммерческом секторе сегодня, по оценкам экспертов «Ростелекома», составляет около 10 млрд рублей. Среди факторов, которые будут способствовать его росту, эксперты выделили совершенствование регулирования, создание необходимой поддерживающей инфраструктуры, а также увеличение инвестиций со стороны крупного бизнеса. Ожидается, что отложенный спрос 2022–2023 годов реализуется в 2025–2026 годах именно за счет усиления инвестиций коммерческого сектора как в части ИТ-инфраструктуры, включая платформы управления устройствами, так и в части производственной и электронной компонентной базы. Подробно ознакомиться с результатами исследования «Рынок гражданских беспилотных аппаратов» можно ссылке.

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