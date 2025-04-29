Бесконтактное решение транспортной проблемы в Рязани

В конце апреля рязанская мэрия впервые за многие годы объявила не об упразднении, а о появлении нового перспективного троллейбусного маршрута.

Экспериментальный дублер

Согласно планам администрации Рязани, с мая 2025 на улицах областного центра появятся троллейбусы № 16А, которые будут ходить между площадью Мичурина и микрорайоном Семчино. В этой части города в последние годы ведется активное жилищное строительство, а посему власти решили улучшить доступность микрорайона для муниципального транспорта.

Чиновники не отрицают, что маршрут частично продублирует существующий 16-й («площадь Мичурина — Комбайновый завод»). От начальной остановки до «Областной клинической больницы» троллейбусы обоих направлений будут следовать по одному пути. После маршруты разделятся: № 16А направится в Семчино, № 16 продолжит движение в сторону Недостоево.

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Запуск нового направления, скорее всего, расценивается как эксперимент, ведь в официальном релизе указывается, что вместе со стартом троллейбуса № 16А планируется провести мониторинг пассажиропотока для оценки востребованности этого маршрута. У читателя возникнет резонный вопрос, как в Семчино пойдут троллейбусы, если в микрорайоне нет контактной сети? Но, как утверждают в мэрии, для доставки пассажиров в этот жилой массив будут использовать троллейбусы с автономным ходом. Их в Рязани есть примерно полтора десятка.

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Еще в конце 2022 года управлению рязанского троллейбуса передали 10 новых машин белорусского производства. Их достоинства подробно описал губернатор Павел Малков:

«Новые троллейбусы комфортные, вместительные, приспособленные для маломобильных групп граждан. Есть климат-контроль, видеонаблюдение, автоматические звуковые информаторы. Но самая главная новинка — в них есть автономный блок, а значит, будет возможность проложить новые маршруты».

Еще тогда глава региона разъяснил общественности преимущество этой опции.

— С одной стороны, это способ объехать аварию или обеспечить ремонт контактной сети, не прерывая движение по маршруту, а с другой — дополнительная возможность для расширения маршрутов, — дал понять руководитель области.

И это утверждение уже тогда имело под собой реальные основания. Троллейбусы с автономным ходом, приобретенные для Рязани, могут двигаться на заряде батарей без подключения к контактной сети до 20 километров. А в декабре 2024 года в областной центр поступила партия из пяти троллейбусов «Адмирал», также обладающих автономным ходом. Рязанцы уже не раз видели на улицах города машины, едущие с опущенными «рогами», и в ближайшие дни это неоспоримое достоинство уже будет использовано для смягчения транспортной проблемы.

Более того, в нынешнем году, по утверждению региональных властей, для Рязани закупят еще 14 троллейбусов.

Пути троллейбусной экспансии

Будут ли оснащены эти машины автономным ходом, не сообщается, но если учесть системный подход руководства области к увеличению троллейбусного парка, то наличие столь привлекательной опции весьма вероятно.

При таком раскладе эксперимент с использованием электротранспорта в тех частях города, где нет контактной сети, можно распространить на активно застраиваемые 5-й, 6-й и 7-й микрорайоны Дашково-Песочни, 4-й микрорайон близ Московского шоссе (улицы Птицеводов, Зафабричная и Новаторов), Дашки Военные и жилой массив в районе Славянского проспекта между Горрощей и Голенчино. В каждый из этих кварталов достаточно пустить по три-четыре машины, которые разгрузили бы переполненный коммерческий транспорт и обеспечили минимальный срок ожидания в утренние и особенно вечерние часы с 18 до 23.00.

Но для успеха этой инициативы одной только политической воли недостаточно.

Необходимо привлечение квалифицированных водительских кадров, владеющих навыками работы с машинами, оснащенными автономным ходом, устройство разворотных кругов там, где это необходимо, ремонт проезжей части для прохождения электротранспорта и сбалансированное расписание движения, которое создало бы оптимальное соотношение между рейсами муниципальных и частных перевозчиков, сводящее к минимуму время ожидания.