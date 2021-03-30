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Суббота, 3 апреля, 2021
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Березовый парк в Кораблине благоустроят за 75 млн рублей

Елена Лобанова

На благоустройства Березового парка в Кораблине потратят 75 млн рублей. Работы будут вестись в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Данный проект победил на всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Благодаря этому из федерального бюджета выделили 50 млн рублей.

В рамках проекта в парке обустроят главную аллею, приведут в порядок береговую линию водоема, оборудуют детскую и волейбольную площадки, зоны воркаута. Также предусмотрено строительство Домика рыбака и Смотровой башни. В парке будет расположен многофункциональный павильон и открытая сцена. Территория для благоустройства была определена путем общественного голосования.

— Люди обязательно почувствуют, что в плане благоустройства жизнь налаживается и улучшается. То, о чем еще 20 лет назад нельзя было мечтать, теперь можно и нужно делать, – сказал Николай Любимов.

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