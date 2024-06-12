«Белый Балъ» показал рязанцам моду пушкинской эпохи

В Рязани в День России в рамках фестиваля «Кремлевские вечера» состоялась программа, посвящённая юбилею Александра Пушкина. Гости праздника окунулись в атмосферу изысканности и грации пушкинской эпохи.

Студия исторического танца «Белый Балъ» представила интерактивную программу «Моды Пушкинской эпохи», которая познакомила больших и маленьких зрителей с модными тенденциями первой трети XIX века. На площадке гости наблюдали за утончённым дефиле. В формате живой лекции эксперты рассказали о том, какие костюмы носили дворяне. Особый интерес вызвало платье, пошитое по акварельному эскизу Александра Брюллова (старший брат Карла Брюллова), на котором он изобразил супругу Пушкина — Наталью Гончарову.

Участники программы смогли полистать страницы из журналов мод того времени и примерить различные головные уборы и аксессуары. Все желающие сфотографировались с моделями в исторических костюмах на память о красивом и изысканном мероприятии. На площадке также прошла модная викторина и танцевальный мастер-класс.