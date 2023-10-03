Белгородский суд не признал обстрел ВСУ боевыми действиями

Арбитражный суд Белгородской области отказался признать обстрел со стороны ВСУ боевыми действиями, пишет «Бел.Ру».

По этой причине страховую компанию обязали выплатить сельхозпредприятию около четырех миллионов рублей в качестве возмещения ущерба за украинскую атаку. Речь идет о пострадавших складах в Политотдельском Белгородского района.

«Это первый подобный случай в судебной практике», – говорится в публикации.

Страховщик пытался сослаться на статью Гражданского кодекса и освободиться от ответственности, указывая, что имущество пострадало во время военных действий.

Однако суд посчитал по-другому и пришел к выводу, что отказ от выплаты неправомерен.