Вторник, 3 октября, 2023
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Белгородский суд не признал обстрел ВСУ боевыми действиями

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Арбитражный суд Белгородской области отказался признать обстрел со стороны ВСУ боевыми действиями, пишет «Бел.Ру».

По этой причине страховую компанию обязали выплатить сельхозпредприятию около четырех миллионов рублей в качестве возмещения ущерба за украинскую атаку. Речь идет о пострадавших складах в Политотдельском Белгородского района.

«Это первый подобный случай в судебной практике», – говорится в публикации.

Страховщик пытался сослаться на статью Гражданского кодекса и освободиться от ответственности, указывая, что имущество пострадало во время военных действий.

Однако суд посчитал по-другому и пришел к выводу, что отказ от выплаты неправомерен.

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