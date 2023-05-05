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Пятница, 5 мая, 2023

Белгородские власти опровергли попытку теракта в школе Старого Оскола

Министр образования Белгородской области Андрей Милехин опроверг попытку теракта в школе №5 в Старом Осколе, пишет «Бел.Ру».

Ранее местная жительница утверждала, что в рюкзаке у одного из девятиклассников нашли подозрительные вещи. После этого его якобы отстранили на неделю. При этом его семья — беженцы с Украины.

«Педагоги обратили внимание на необычные для посещения школы предметы и вовремя уведомили всех заинтересованных и уполномоченных лиц», — пояснил Милехин.

Сейчас по факту случившегося ведется разбирательство.

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