Белгородские власти опровергли попытку теракта в школе Старого Оскола

Министр образования Белгородской области Андрей Милехин опроверг попытку теракта в школе №5 в Старом Осколе, пишет «Бел.Ру».

Ранее местная жительница утверждала, что в рюкзаке у одного из девятиклассников нашли подозрительные вещи. После этого его якобы отстранили на неделю. При этом его семья — беженцы с Украины.

«Педагоги обратили внимание на необычные для посещения школы предметы и вовремя уведомили всех заинтересованных и уполномоченных лиц», — пояснил Милехин.

Сейчас по факту случившегося ведется разбирательство.