Белгородские власти опровергли попытку теракта в школе Старого Оскола

Министр образования Белгородской области Андрей Милехин опроверг попытку теракта в школе №5 в Старом Осколе, пишет «Бел.Ру».
Ранее местная жительница утверждала, что в рюкзаке у одного из девятиклассников нашли подозрительные вещи. После этого его якобы отстранили на неделю. При этом его семья — беженцы с Украины.
«Педагоги обратили внимание на необычные для посещения школы предметы и вовремя уведомили всех заинтересованных и уполномоченных лиц», — пояснил Милехин.
Сейчас по факту случившегося ведется разбирательство.
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