Белгородка пожаловалась, что ее мужа без приказа отправили рыть окопы

Жительница Белгородской области пожаловалась губернатору Вячеславу Гладкову, что ее мобилизованного мужа без приказа отправили рыть окопы, написал «Бел.Ру».

По ее словам, мужчина должен был охранять границу, однако, как утверждается, его отправили в другое место. Если что-то случится, они будут дезертирами, пояснила женщина. При этом автоматов им якобы не дали.

«Я когда-то сам в обороне служил, мы рыли окопы – это естественно, от этого зависит безопасность Вашего мужа. Так было всегда», – ответил Гладков.

Глава региона подчеркнул, что у супруга белгородки есть командиры, которые отдают приказы и выполняют задачи.