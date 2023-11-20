Понедельник, 20 ноября, 2023
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Белгородка пожаловалась, что ее избил участник СВО

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Жительница Губкина пожаловалась, что ее избил участник спецоперации по имени Денис, пишет «Бел.Ру».

Белгородка показала снимки побоев и синяков на теле, но вскоре удалила их. Она уточнила, находится в больнице с сотрясение мозга.

«Когда я лежала на асфальте, меня избивали ногами по голове и по лицу берцами, и этот человек был в военной форме», — утверждает женщина.

По ее словам, инцидент произошел 11 ноября на автомойке «Техас». При этом драка началась после перепалки пострадавшей с женой мужчины. Полиция проводит проверку.

Знакомые и родственники утверждают, что мужчина действительно участвовал в СВО и получил ранение, но не мог избить женщину.

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