Белгородцев приглашают бесплатно обследоваться на наличие меланомы

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В субботу, 15 мая, белгородцы смогут бесплатно обследоваться на наличие меланом. Мероприятие в онкодиспансере пройдет в рамках Дня открытых дверей для населения. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

Консультировать будут врачи онкодиспансера. В качестве эксперта также пригласили врача Московского филиала университетской больницы Hadassah (Израиль) Игоря Утяшева.

Прием пациентом продлится четыре часа: с 10:00 до 14:00. Перед этим заранее необходимо записаться по телефонам 8 (4722) 34-40-16, 35-74-31.

В рамках мероприятия пройдет круглый стол для специалистов по вопросам ранней диагностики меланомы.