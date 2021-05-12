14.8 C
Рязань
Среда, 12 мая, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Белгородцев приглашают бесплатно обследоваться на наличие меланомы

Елена Лобанова
- Advertisement -

В субботу, 15 мая, белгородцы смогут бесплатно обследоваться на наличие меланом. Мероприятие в онкодиспансере пройдет в рамках Дня открытых дверей для населения. Об этом сообщает пресс-служба больницы. 

Консультировать будут врачи онкодиспансера. В качестве эксперта также пригласили врача Московского  филиала  университетской больницы Hadassah (Израиль) Игоря Утяшева. 

Прием пациентом продлится четыре часа: с 10:00 до 14:00. Перед этим заранее необходимо записаться по телефонам 8 (4722) 34-40-16, 35-74-31.   

В рамках мероприятия  пройдет круглый стол для  специалистов по вопросам ранней диагностики меланомы.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

320ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,538ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]