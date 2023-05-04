Белгородцы пожаловались чиновникам на состояние детского сада №60 на Некрасова, 20а, пишет «Бел.Ру».

По мнению автора публикации, он напоминает «здание из фильма-катастрофы». Жители Белгорода обратили внимание, что из-за сквозняков окна приходится закрывать матрасами, фасад постройки обрушивается, дорога к садику разбита.

«Проблемы знаем, но сделать за 2-3 года такой объем невозможно. Изменения есть, о выполняемых работах пытаемся рассказывать», – пояснил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, на конец 2020 года число детских садов и школ в подобном состоянии было равно семидесяти.

Мэр Валентин Демидов сообщил, что капремонт детского сада №60 запланирован на 2024 год.