Белгородцы пожаловались, что не могут скачать приложение с картой укрытий

Главе администрации Белгорода Валентину Демидову пожаловались на проблемы со скачиванием приложения 2GIS, в котором доступна интерактивная карта укрытий, написал «Бел.Ру».

С такой проблемой столкнулись владельцы смартфонов iPhone из-за санкций.

«Что делать? Приложение действительно удобное. Мы заключили договор с 2GIS, там есть система навигации, можно пользоваться без интернета», – сказал Демидов.

Как отметил его заместитель по безопасности Геннадий Цонев, власти уже разрабатывают приложение, которое будет работать на всех телефонах с любым программным обеспечением.