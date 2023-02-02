Четверг, 2 февраля, 2023
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Белгородцы пожаловались, что не могут скачать приложение с картой укрытий

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Изображение от jannoon028 на Freepik

Главе администрации Белгорода Валентину Демидову пожаловались на проблемы со скачиванием приложения 2GIS, в котором доступна интерактивная карта укрытий, написал «Бел.Ру».

С такой проблемой столкнулись владельцы смартфонов iPhone из-за санкций.

«Что делать? Приложение действительно удобное. Мы заключили договор с 2GIS, там есть система навигации, можно пользоваться без интернета», – сказал Демидов.

Как отметил его заместитель по безопасности Геннадий Цонев, власти уже разрабатывают приложение, которое будет работать на всех телефонах с любым программным обеспечением.

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