Пятница, 13 января, 2023
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Белгородцы пожаловались, что их населенный пункт оказался на передовой

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Вячеслав Гладков, фото со страницы губернатора ВК

Губернатор Вячеслав Гладков ответил на вопрос местного жителя касательно строительства засечной черты в Белгородской области, написал «Бел.Ру».

Белгородец рассказал, что ее расположили так, что его населенный пункт оказался на передовой. По его мнению, он остался незащищенным.

«Есть оперативная обстановка, которая не позволяет провести черту вдоль границы, поэтому строительство было согласовано с министерством обороны», – пояснил Гладков.

Губернатор отметил, что власти не бросили жителей указанного населенного пункта. По его словам, засечная черта нужна, чтобы отрезвить врагов, которые задумают что-то нехорошее.

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