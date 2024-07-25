Белгородцы потребовали найти управу на блогера, назвавшего их «хламом»

Жители Белгородской области призвали губернатор Вячеслава Гладкова найти управу на блогера Владимира Бабина после его скандальных публикаций, пишет «Бел.Ру».

В одном из недавних постов он назвал «фейком» информацию, что шебекинцы собрали четыре тысячи подписей под обращением к президенту Владимиру Путину и министру обороны Андрею Белоусову по примеру жителей Грайворона.

После этого ему стали писать гневные сообщения под публикацией, блогер закрыл комментарии.

В следующем тексте он рассказал, как начал банить «хамло, быдло и уродов».

Белгородцы требуют дать высказываниям журналиста, который позволяет себе оскорблять людей из приграничных муниципалитетов, правовую оценку. Позже Бабин признал, что письмо шебекинцев не фейк, но «подписи пока под вопросом».