Суббота, 21 января, 2023
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Белгородцев заставляют возвращать перечисленные на карту денежные пособия

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Жители Белгородской области пожаловались, что их заставляют возвращать перечисленные на карту деньги, написал «Бел.Ру».

Выяснилось, что некоторым белгородцам по ошибке пришли пособия от соцзащиты и ПФР одновременно в двойном размере. Теперь их просят вернуть эти средства.

Губернатор Вячеслав Гладков принес извинения за неудобства и пояснил, что в январе произошла накладка из-за введения с 1 января единого пособия на детей в России. Некоторым белгородцам пришли деньги по старой схеме и новой.

«Для успокоения вам нужно связаться со своей соцзащитой по месту жительства и сослаться на меня», – пояснил Гладков.

Глава региона выразил надежду, что с февраля таких накладок больше не будет.

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