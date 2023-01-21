Белгородцев заставляют возвращать перечисленные на карту денежные пособия

Жители Белгородской области пожаловались, что их заставляют возвращать перечисленные на карту деньги, написал «Бел.Ру».

Выяснилось, что некоторым белгородцам по ошибке пришли пособия от соцзащиты и ПФР одновременно в двойном размере. Теперь их просят вернуть эти средства.

Губернатор Вячеслав Гладков принес извинения за неудобства и пояснил, что в январе произошла накладка из-за введения с 1 января единого пособия на детей в России. Некоторым белгородцам пришли деньги по старой схеме и новой.

«Для успокоения вам нужно связаться со своей соцзащитой по месту жительства и сослаться на меня», – пояснил Гладков.

Глава региона выразил надежду, что с февраля таких накладок больше не будет.