Белгородцев заставят прививаться даже после отмены ограничений по коронавирусу

Часть жителей Белгородской области обяжут прививаться от коронавируса даже после отмены, рассказал глава регионального минздрава Андрей Иконников, пишет Бел.Ру.

По его словам, вакцинироваться придется тем, кому при приеме на работу необходимо предоставлять санитарную книжку с прививочным сертификатом.

«Есть люди, которые работают с другими людьми, детьми, в сфере общепита», – перечислил Иконников.

Чиновник уточнил, что это требование вступит в силу, если вакцинация войдет в национальный календарь прививок.